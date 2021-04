Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Nach Verkehrsunfallflucht: Zeugen gesucht

Finnentrop (ots)

Eine Verkehrsunfallflucht hat sich am bereits am Freitag (23. April) gegen 12.20 Uhr auf der K 30 zwischen Finnentrop-Ostentrop und Schönholthausen ereignet. Ein Zeuge entdeckte hier einen beschädigten Baum und fand Fahrzeugteile am Unfallort vor. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass ein derzeit noch unbekannter Pkw-Fahrer die Straße in Richtung Schönholthausen befuhr. Dabei kam er aus bislang ungeklärter Ursache in einer scharfen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort befindlichen Baum. Das Fahrzeug wurde hierbei beschädigt, sodass Fahrzeugteile an der Unfallstelle zurückblieben. Ein Zeuge beobachtete den Fahrer, der zunächst seine Fahrt bis zur Schützenhalle fortsetzte und sich dann in unbekannte Richtung entfernte. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen silbernen Opel Astra mit ausländischem Kennzeichen handeln. Dieser wies nach Angaben des Zeugen starke Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite auf. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell