Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl aus Kfz/ Tasche entwendet

KleveKleve (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am Freitag (06.11.2020) Zugriff auf den Innenraum eines roten Volkswagen, indem sie die hintere linke Seitenscheibe einschlugen. Das Fahrzeug war zwischen 18:00 - 18:30 Uhr auf dem Parkplatz an der Sternbuschklinik an der Nassauerallee geparkt. Die Täter entwendeten u.a. eine Tasche. Zeugen werden gebeten sich bei der Kripo Kleve unter der Telefonnummer: 02821 5040 zu melden.

