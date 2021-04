Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte beschädigen Schulhofüberdachungen

Bild-Infos

Download

Drolshagen (ots)

Am Donnerstag (22. April) haben Unbekannte zwischen 16 und 22 Uhr an einem Schulgebäude im "Herrnscheider Weg" in Drolshagen erheblichen Sachschaden verursacht. Nach derzeitigem Kenntnisstand beschädigten sie diverse Glaselemente mehrerer Schulhofüberdachungen. Hierzu begaben sie sich wahrscheinlich auf das Dach der Schule und rissen Betonhalter eines Blitzableiters aus dem Boden. Diese warfen sie auf die Dächer. Es entstand Sachschaden von rund 7000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell