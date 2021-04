Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Bei Auffahrunfall - 45-Jähriger verletzt

Lennestadt (ots)

Ein Auffahrunfall hat sich am Sonntag (25. April) gegen 19.35 Uhr auf der B 236 in Lennestadt-Meggen ereignet. Dabei wurde ein 45-Jähriger leicht verletzt. Zunächst befuhr dieser die Straße von Meggen kommend in Richtung Maumke. Er beabsichtigte, nach links in die "Kampstraße" einzubiegen, musste jedoch verkehrsbedingt halten. Ein ihm folgender 22-Jähriger übersah, vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne, den wartenden Pkw und fuhr auf das Fahrzeug auf. Dabei erlitt der 45-Jährige leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe