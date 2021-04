Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 39-Jähriger bei Fahrradunfall verletzt

Bild-Infos

Download

Olpe (ots)

Am Seeweg in Olpe hat sich am Samstag (24-. April) gegen 17.05 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Radfahrern ereignet. Beide befuhren hintereinander den Biggerandweg von der Ronnewinkler Talbrücke kommend in Richtung Freizeitbad Olpe. Dabei lief unmittelbar vor ihnen ein Hund über den Weg, sodass der vordere Radfahrer stark bremsen musste. Der folgende Radfahrer reagierte zu spät, sodass er die Kontrolle verlor und stürzte. Ein Rettungswagen brachte den 39-Jährigen in ein Krankenhaus. Zudem entstand ein Sachschaden an dem Fahrrad.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell