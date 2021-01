Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Ohne Fahrkarte erwischt - Bundespolizei nimmt mehrfach Gesuchten fest

Köln (ots)

Am 24.01.2021 nahm die Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof einen Mann fest, der gleich zwei Mal zur Festnahme ausgeschrieben war. Er muss nun für mindestens 150 Tage in Haft.

Am frühen Sonntagmorgen konnte ein 38-jähriger Bulgare keine Fahrkarte und keinen Ausweis vorzeigen, seine Personalien mussten deshalb auf der Dienststelle der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof festgestellt werden. Die Überprüfung seiner Fingerabdrücke war erfolgreich. Zu den Personalien, erfuhren die Bundespolizisten, dass der Dieb zu 150 Tagessätzen oder alternativ 3000 Euro Geldstrafe ausgeschrieben war. Weiterhin suchte man den Wohnungslosen zwecks Festnahme zur Untersuchungshaft wegen diverser anderer Delikte.

Der polizeibekannte Straftäter wurde festgenommen und zuständigkeitshalber dem Gewahrsamsdienst des Polizeipräsidiums Köln zugeführt.

