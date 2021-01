Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle am Wochenende

Kleve - Kempen - Nettetal - Köln - Kassel (ots)

Die Bundespolizei in Kleve und Kempen konnte am vergangenen Wochenende gleich drei mit Haftbefehl gesuchte Personen verhaften. Im ersten Fall kontrollierten die Beamten am Freitagnachmittag, 22. Januar 2021 um 14:00 Uhr, einen 39-jährigen Polen aus Kaldenkirchen am ehemaligen Grenzübergang Heidenend in Nettetal. Die Staatsanwaltschaft Kleve suchte den Reisenden mit zwei Vollstreckungshaftbefehlen wegen Diebstahl. Der Verurteilte zahlte die fällige Geldstrafe in Höhe von 1225 EUR im Bundespolizeirevier Kempen und konnte somit die fällige 65-tägige Haftstrafe abwenden. Darüber hinaus lag ein Sicherungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Oberhaussen gegen den Mann wegen Nichteinhalten von Bewährungsauflagen vor. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Pole dem Polizeigewahrsam in Oberhausen übergeben.

Im zweiten Fall wurde eine 27-jähriger Deutscher aus Köln am Samstagnachmittag, 23. Januar 2021 um 13:45 Uhr, auf der Autobahn A 57 an der Anschlussstelle Kleve kontrolliert. Hier ergab die Personalienüberprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen, dass das Amtsgericht Köln den Mann mit einem Sicherungshaftbefehl wegen Betrug suchte. Er bezahlte die Geldstrafe in Höhe von 6150 EUR auf der Dienststelle in Kleve und musste somit die 120-tägige Haftstrafe nicht antreten.

Im letzten Fall überprüfte eine Streifenwagenbesatzung am Sonntagmittag, 24. Januar 2021 um 12:30 Uhr, auf der Autobahn A 40 in Straelen einen 30-jährigen Deutschen aus Kassel. Ihn suchte die Staatsanwaltschaft Kassel mit Haftbefehl wegen vorsätzlichem Fahren ohne Fahrerlaubnis. Da der Gesuchte die fällige Geldstrafe in Höhe von 10.400 EUR nicht zahlen konnte, wurde er zur Verbüßung der 148-tägigen Haftstrafe in das Gefängnis in Moers-Kapellen gebracht.

