Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt fast 60.000 Euro von unbekannter Herkunft sicher - Clearingverfahren wird eingeleitet

Aachen (ots)

Die Bundespolizei hat an der Abfahrt Aachen-Laurensberg zwei Männer im Alter von 52 und 41 Jahren mit fast 60.000,- Euro Bargeld angehalten. Sie waren zuvor von den Niederlanden nach Deutschland eingereist. Auf Befragung konnten sie keine genauen Angaben zur Herkunft des Geldes machen. Es befand sich in einem Rucksack im Innern des Fahrzeuges. Die Zollfahndung vom Zollfahndungsamt Essen und die Kriminalpolizei beim Polizeipräsidium Aachen wurden von dem Geldfund in Kenntnis gesetzt. Die fast 60.000,- Euro wurden von der Bundespolizei vor Ort sichergestellt. Im Rahmen eines Clearingverfahrens und weiteren Ermittlungen beider Behörden soll die genaue Herkunft des Geldes festgestellt werden. Die beiden Männer durften im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen weiterreisen.

