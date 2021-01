Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 27-Jähriger verletzt zwei Bahnmitarbeiter - Bundespolizei nimmt Mann fest

Düsseldorf (ots)

Ein Mann (27) aus Ratingen verletzte am Donnerstagabend (21. Januar) um 22.30 Uhr in der S6 zwei Fahrkartenkontrolleure (39). Anschließend leistete er im Düsseldorfer Hauptbahnhof Widerstand gegenüber Bundespolizisten und wurde letztendlich in eine psychiatrische Einrichtung eingeliefert.

Ein alkoholisierter türkischer Mann zeigte den beiden Fahrkartenkontrolleuren in der S 6 auf dem Weg von Essen nach Düsseldorf ein ungültiges Ticket vor. Als sie ihn darauf ansprachen, begann er die 39-Jährigen zu beleidigen und zu schubsen. Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Bahnmitarbeiter überwältigten den aggressiven Mann, fixierten ihn und übergaben ihn im Düsseldorfer Hauptbahnhof an die Beamten der Bundespolizei. Bei dieser Auseinandersetzung brach sich ein Geschädigter vermutlich das Handgelenk, der andere zog sich eine Verletzung am Bein zu. Sie wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und waren nicht weiter dienstfähig.

Die Bundespolizisten brachten ihn unter erheblichem Widerstand auf die Dienststelle. Ein Atemalkoholwert von 1,6 Promille wurde gemessen und die Gewahrsamsfähigkeit durch einen Polizeiarzt festgestellt. Allerdings versuchte sich der Festgenommene im Gewahrsamsbereich selbst zu verletzen. Wegen der Eigengefährdung übergaben die Beamten den 27-Jährigen, nach Entscheidung des Ordnungsamtes und des Polizeiarztes, an eine psychiatrische Einrichtung.

Gegen den Mann wird aufgrund der Körperverletzungen, Beleidigungen und des Widerstandes ermittelt.

