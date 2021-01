Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unbekannter wirft E-Scooter ins Gleis

Düsseldorf (ots)

Ein Mann warf am Donnerstagabend (21. Januar), um 18.15 Uhr, von der Fußgängerbrücke auf der Ackerstraße einen Elektroroller in den Gleisbereich am Haltepunkt Düsseldorf Wehrhahn. Die Bundespolizei stellte den Roller sicher und leitete ein Strafverfahren gegen unbekannt ein.

Eine Zeugin (28) konnte die Handlungen des unbekannten Mannes beobachten und schilderte der Polizei dies telefonisch. Die Strecke wurde gesperrt, Bundespolizisten fanden den Roller auf einer Güterfahrstrecke am Haltepunkt Wehrhahn und stellten ihn sicher. Aufgrund der Dunkelheit konnte die Zeugin den Tatverdächtigen nicht beschreiben. Ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr wurde eingeleitet. Der Roller blieb unbeschädigt.

