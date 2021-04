Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Dunkler PKW nach Unfallflucht gesucht

Olpe (ots)

Eine Zeugin meldete am Samstag der Polizei eine Unfallflucht "Am Markt" / Einmündung Frankfurter Straße. Nach ihren Angaben sei eine Person gegen 10.05 Uhr beim Abbiegen in die Straße "Am Markt" gegen einen Poller gefahren und habe sich anschließend in unbekannte Richtung entfernt. Zum Zeitpunkt der Kollision hätten sich mehrere Personen auf dem Markplatz aufgehalten und den Unfall wahrgenommen. Der dunkle PKW müsste, nach der Darstellung der Zeugin, an der Beifahrerseite beschädigt sein. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02761-9269-0 mit der Polizei in Olpe in Verbindung zu setzen.

