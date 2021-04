Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 63-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Drolshagen (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag (22. April) gegen 16.40 Uhr an dem Einmündungsbereich der L708/A45 in Drolshagen-Germinghausen ereignet. Zunächst befuhr ein 31-Jähriger mit einer Sattelzugmaschine die Abfahrt der A45. Er beabsichtigte dafür, mit seinem Fahrzeug nach links in Richtung Schreibershof auf die L708 abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 63-Jähriger mit seinem Pkw die Straße in Richtung Germinghausen. Nach derzeitigem Kenntnisstand nahm der Lkw-Fahrer den vorfahrtsberechtigten Pkw nicht wahr und begann mit dem Abbiegevorgang. Der 63-Jährige versuchte noch dem Lkw auszuweichen, konnte aber den Zusammenstoß nicht verhindern. Durch die Kollision wurde er verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Daneben entstand insgesamt ein Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich. Da der Lkw-Fahrer keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatte, wurde eine Sicherheitsleistung erhoben.

