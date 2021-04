Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfall beim Abbiegen - zwei Verkehrsteilnehmer verletzt

Lennestadt (ots)

In Kirchhundem kam es am Freitag gegen 7.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten. Ein 54-jähriger Verkehrsteilnehmer beabsichtigte an der Kreuzung Siegener Straße/ Hundemstraße, nach links in Richtung Kirchhundem abzubiegen. Er übersah den PKW eines ihm entgegenkommenden 61-Jährigen, so dass es zu einer Kollision kam. Die Ampelschaltung war für beide Autofahrer zum Zeitpunkt des Unfalls "auf grün" geschaltet. Beide trugen leichte Verletzungen davon. Rettungswagen brachten sie zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.

