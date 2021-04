Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Geldbörse mittels Trickbetrug entwendet

Kirchhundem (ots)

Mit einem Trick hat am Donnerstag (22. April) gegen 12.30 Uhr eine unbekannte Täterin die Geldbörse einer 82-Jährigen auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Herrntroper Straße in Kirchhundem-Herrntrop entwendet. Die Geschädigte war zuvor Einkaufen. Zu diesem Zeitpunkt war sie noch im Besitz ihres Portemonnaies. Nachdem sie den Einkaufswagen weggebracht hatte und bereits in ihrem Fahrzeug saß, kam eine Unbekannte zur Fahrertür und sprach sie an. Sie verwickelte die 82-Jährige in ein Gespräch und erkundigte sich nach einem Seniorenheim. Nach dem circa fünfminütigen Gespräch fuhr die Seniorin nach Hause, wo sie bemerkte, dass ihre Geldbörse verschwunden war. In dem Portemonnaie befanden sich diverse Geld- und Ausweiskarten sowie Bargeld.

Die 82-Jährige beschrieb die Unbekannte folgendermaßen: - weiblich - zwischen 25 und 30 Jahre alt - circa 165 cm groß - schulterlanges, krauses, mittelblondes Haar - sehr schlechte Zähne - Sprache: gebrochenes Deutsch

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

