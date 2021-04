Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugen melden Unfallflucht

Wenden (ots)

Eine Verkehrsunfallflucht hat sich am Dienstag (20. April) gegen 11.45 Uhr auf dem "Limicker Weg" in Wenden-Hünsborn ereignet. Hier befuhr ein derzeit noch unbekannter Transporter-Fahrer die Straße in Richtung "Talstraße". Zeugen beobachteten, wie der Fahrer mit dem weißen Transporter mit Kofferaufbau an einer schmalen Stelle der Fahrbahn an einem geparkten Fahrzeug vorbeifuhr. Dabei kam es zu einer Berührung der beiden linken Außenspiegel. Infolgedessen wurde der Außenspiegel des Transporters eingeklappt und am Außenspiegel des geparkten Pkw entstand ein Kratzer. Zwar sprachen die Zeugen den Unfallverursacher auf den Zusammenstoß an, dieser klappte lediglich seinen Spiegel wieder nach außen und entfernte sich, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Die Zeugen notierten sich das Kennzeichen und informierten die Polizei. Wer das Fahrzeug führte, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

