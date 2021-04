Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 44-Jährige bei Unfall verletzt

Lennestadt (ots)

Auf der B 55 in Lennestadt-Trockenbrück hat sich am Montagmorgen (19. April) gegen 5.55 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine 44-jährige Pkw-Fahrerin verletzt wurde. Zunächst befuhr diese mit ihrem Wagen die Bundesstraße in Richtung Elspe. Zeitgleich war eine 56-Jährige mit ihrem Pkw auf der "Thetener Straße" in Richtung B 55 unterwegs. Sie beabsichtigte, an der Einmündung "Thetener Straße/B55" nach links auf die B 55 in Richtung Grevenbrück einzubiegen. Zunächst ließ die 56-Jährige einige Fahrzeuge passieren, da diese vorfahrtsberechtigt waren. Als sie den Wagen der 44-Jährige sah, nahm sie nach eigenen Angaben wahr, dass der Blinker nach rechts gesetzt war und begann daher den Abbiegevorgang. Da die 44-Jährige aber nicht nach rechts abbog, sondern geradeaus weiterfuhr, kam es zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Ob der Blinker tatsächlich gesetzt war, konnte nicht abschließend geklärt werden und ist Teil der Ermittlungen. Durch die Kollision wurde die 44-Jährige leicht verletzt. An beiden Pkw entstanden Sachschäden im vierstelligen Eurobereich. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die B 55 für kurze Zeit voll gesperrt.

