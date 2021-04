Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfallflucht durch aufmerksame Zeugin geklärt

Finnentrop (ots)

Auf einem Parkplatz eines Supermarktes an der Bamenohler Straße in Finnentrop kam es am Montagabend (19. April) gegen 18.50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier beabsichtigten zwei Pkw-Fahrerinnen, gleichzeitig auszuparken. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Eine der Fahrerinnen bemerkte die Kollision, hielt an und wollte mit der anderen Pkw-Fahrerin reden. Diese entfernte sich jedoch unmittelbar von dem Parkplatz. Eine weitere Zeugin beobachtete den Unfall und merkte sich das Kennzeichen. Sofort führten Polizeibeamte Ermittlungen an der Halteradresse durch. Diese waren erfolgreich: Die Schäden an den zwei Fahrzeugen korrelierten. Bei der Befragung gab die 48-Jährige, die zunächst geflüchtet war, an, dass sie weggefahren sei, da sie den Unfall nicht bemerkt habe. Es entstand insgesamt ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell