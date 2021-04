Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugin beobachtet Sachbeschädigung - Tatverdächtiger gefasst

Olpe (ots)

Eine aufmerksame Zeugin meldete der Polizei, am Sonntag gegen 21.25 Uhr, eine Sachbeschädigung. Nach ihren Angaben habe sie einen jungen Mann beobachtet, der nach einem Streit mit weiteren Personen die Heckscheibe eines am alten Bahnhof geparkten Fahrzeuges einschlug und sich in Richtung Busbahnhof entfernte. Nachdem sie die Polizei verständigt hatte, konnte eine Streifenwagenbesatzung einen 18-Jährigen ermitteln, der offensichtlich alkoholisiert war. Er wurde zunächst mit zur Wache genommen und dort nach Ausnüchterung wieder entlassen. Die Beamten schrieben eine Anzeige.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell