Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 15-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Bild-Infos

Download

Attendorn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der "Biekhofer Straße" in Attendorn ist am Dienstag (20. April) gegen 15.15 Uhr ein 15-Jähriger verletzt worden. Dieser befuhr mit seinem Roller die Straße in Richtung "Hettmecker Teich". Nach eigenen Angaben beabsichtigte er, an einer dort befindlichen Fahrbahnverengung vorbeizufahren und fuhr deshalb mittig auf der Fahrbahn. Zeitgleich kam dem Rollerfahrer ein Pkw entgegen. Der 15-Jährige gab an, diesen nicht wahrgenommen zu haben. Zwar versuchte er, noch auszuweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern. Dies gelang ihm aber nicht und er stieß mit seinem Krad gegen die Fahrzeugfront des Pkw. Anschließend beschädigte er auch einen hinter der Fahrbahnverengung geparkten Pkw. Schlussendlich stürzte er und verletzte sich. Ein Rettungswagenteam brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 18-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Bei der Befragung durch die Polizei kam der Verdacht auf, dass der 15-Jährige schneller als mit den für ihn erlaubten 25 km/h unterwegs war. Daraufhin überprüften die Beamten das Krad: Bei einem durchgeführten Test auf einem mobilen Rollenprüfstand ermittelten sie eine Höchstgeschwindigkeit von 64,4 km/h. Daher schrieben sie eine Anzeige unter anderem auch wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell