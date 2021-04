Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugen nach Unfallflucht in Heggen gesucht

Finnentrop (ots)

Eine Verkehrsunfallflucht hat sich zwischen Sonntag (18. April, 12 Uhr) und Montag (19. April, 8.30 Uhr) in der Bergstraße in Heggen ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschädigte hier ein bislang Unbekannter mit einem Fahrzeug eine Steinmauer. Er entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Hinweise bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 oder direkt an das Verkehrskommissariat in Attendorn (Durchwahl: -4122, Sachbearbeiterin: PHK'in Britta Mey).

