POL-OE: Unbekannte versuchen in Mehrfamilienhaus einzudringen

Am Mittwoch (21. April) haben unbekannte Täter versucht, in ein Mehrfamilienhaus in der Bahnhofsstraße in Olpe einzudringen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wirkten sie mit Gewalt auf die Hauseingangstür ein. Dabei wurde das Schließblech der Tür beschädigt. Es gelang ihnen nicht, das Haus zu betreten. Bewohner, die von einem Spaziergang gegen 19 Uhr zurückkehrten, bemerkten die Beschädigungen und verständigten die Polizei. Der Tatzeitraum liegt im Bereich der Nachmittagsstunden am Mittwoch. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

