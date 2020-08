Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Schuppen

Delmenhorst (ots)

In der Zeit vom 15.08.2020, 22:00 Uhr, bis zum 16.08.2020, 08:00 Uhr, wurde in Ganderkesee, in der Straße Kochs Feld ein Schuppen aufgebrochen. Aus diesem wurden Winterreifen und Elektrowerkzeug in einem Gesamtwert von ca. 6200 Euro entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter 04431-9410 entgegen.

