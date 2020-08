Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Unter Einfluss von Betäubungsmitteln mit PKW in Wildeshausen unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am 16.08.2020, gegen 03:20 Uhr, wurde ein 20-jähriger Fahrzeugführer eines PKW in der Bauernschaft Kleinenkneten durch eine Funkstreifenbesatzung kontrolliert. Während der Kontrolle wurde bei dem Fahrzeugführer eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt, sowie eine geringe Menge an Betäubungsmitteln im Fahrzeug aufgefunden. Zwecks einer Blutentnahme wurde dieser zur nächsten Polizeidienststelle verbracht. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell