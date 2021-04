Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 15-Jähriger flüchtet mit Roller nach Verkehrsunfall

Wenden (ots)

Eine Verkehrsunfallflucht hat sich am Donnerstag (22. April) gegen 13.50 Uhr im Einmündungsbereich "Johannesstraße / Hubertustraße" in Wenden-Ottfingen unter Beteiligung eines 15-jährigen Rollerfahrers ereignet. Dieser befuhr mit seinem Krad und einem Sozius die Johannesstraße und wollte auf die Hubertusstraße in Richtung Rothemühle fahren. Zeitgleich befuhr eine 38-Jährige mit ihrem Pkw die Hubertusstraße aus Richtung Ortsmitte kommend in Fahrtrichtung Rothemühle. Nach eigenen Angaben machte der Roller des 15-Jährigen einen nicht beabsichtigten Satz nach vorne, sodass er den Pkw der 38-Jährigen im vorderen Bereich touchierte. Die Unfallbeteiligten hielten ihre Fahrzeuge an und tauschten sich aus. Als die Pkw-Fahrerin die Polizei kontaktierte, fuhr der 15-Jährige plötzlich davon und flüchtete auf dem Radweg in Richtung Rothemühle. Der Beifahrer verblieb allerdings am Unfallort. Beim Eintreffen der Polizei baten ihn die Beamten, den Rollerfahrer erneut zu kontaktieren und ihn zu bitten, zum Unfallort zurückzukehren. Dieser Bitte kam er nach. Bei der Befragung des 15-Jährigen und der anschließenden Begutachtung des Rollers durch einen Mitarbeiter des Verkehrsdienstes stellte sich heraus, dass bei dem Krad mehrere unzulässige technische Veränderungen vorlagen. Die Beamten schrieben eine entsprechende Anzeige. An den Fahrzeugen entstand zudem Sachschaden.

