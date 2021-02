Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Misslungene Abzocke durch Gewinnversprechen

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Zum Oberdorf, Dienstag, 16.02.21, 13.30 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - Erstmals am Dienstag, 16.02.21, gegen 13.30 Uhr erhielt ein 86-jähriger Bad Gandersheimer einen Anruf von einer unbekannten männlichen Person, die ihm einen Lottogewinn in Höhe von 38.000,- EUR versprach. Zum Erhalt dieses Lottogewinns sollte der Bad Gandersheimer jedoch Gebühren in Höhe von 800,- EUR per EC-Karte an der Haustür entrichten. Nach mehrmaligen erneuten Anrufen und Vereinbarungen bezüglich der Gebühren verlangte der Anrufer in der Folge 1000,- EUR in Form von Gutscheinen, die bei einem örtlichen Discounter erworben werden könnten. Da der Bad Gandersheimer über derartige Vorgehensweisen von Betrügern Kenntnis hatte, wurde zeitgerecht die örtliche Polizei hinzugezogen, die unmittelbar die Ermittlungen aufnahm. Zu einem geldwerten Nachteil ist es dem Bad Gandersheimer nicht gekommen, so dass die Tat im Versuchsstadium endete. Die Ermittlungen der Polizei in diesem Fall dauern an.

