Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Kellerräume

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Hennebergstraße, Sonntag, 14.02.21, 13.00 Uhr bis Dienstag, 16.02.21, 18.30 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - In dem Tatzeitraum von Sonntag, 14.02.21, 13.00 Uhr bis Dienstag, 16.02.21, 18.30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu insgesamt sieben Kellerräumen, die sich, in einem, in der Hennebergstraße in Bad Gandersheim gelegenen Wohnhaus eines Mehrfamilienhauses befanden. Alle Kellerräume wurden durchwühlt. Aus einem Kellerraum wurde ein HiFi-Verstärker und ein Vorhängeschloss entwendet sowie zwei Starthilfekabel beschädigt. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von ca. 200,- EUR Zeugen, die in dem genannten Zeitraum im Bereich der Hennebrgstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

