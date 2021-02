Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mit Fahrzeug Stromverteilerkasten in Salzderhelden beschädigt

Einbeck (ots)

Salzderhelden (pap) In Salzderhelden wurde in der Kurzen Bergstraße ein Stromverteilerkasten durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Schaden wurde am Mittwoch, 17.02.2021, gegen 18.00 den Stadtwerken gemeldet. Der Verteilerkasten, der auf dem Gehweg in der Kurzen Beergstraße steht, wies diverse Kratzspuren mit grünen und gelben Farbanhaftungen auf, war in sich verzogen und die Tür war herausgebrochen. Aufgrund der festgestellten Umstände vor Ort, könnten die Beschädigungen bei Schneeräumarbeiten durch einen Traktor/Schmalspurtraktor verursacht worden sein. Der verursachende Fahrzeugführer hat sich jedenfalls nicht um den Schaden gekümmert und ist einfach weiter gefahren. Der Schaden beläuft sich auf rund 1500,- Euro. Zeugen, die hierzu Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Einbeck.

