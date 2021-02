Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an geparkten Pkw

Northeim (ots)

37154 Northeim, Georgenkamp; Dienstag, 16.02.2021, 16:00 Uhr bis Mittwoch, 17.02.2021, 12:00 Uhr

NORTHEIM (TH) - In der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochmittag ist es in Northeim, Georgenkamp, zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw gekommen.

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte die rechte Fahrzeugseite des Pkw eines 70-jähr. Geschädigten. Hierdurch entstand ein Sachschaden i. H. v. mehreren hundert Euro. Personen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, wenden sich bitte an die Polizei Northeim unter der Tel.: 05551-70050.

