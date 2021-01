Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach am Rhein: Pkw stößt mit Baum zusammen - Fahrer leicht verletzt

FreiburgFreiburg (ots)

Breisach am Rhein - Am Samstag, den 09.01.2021, gegen 08:00 Uhr, kam ein 46-jähriger Autofahrer auf der L104 in Richtung Vogtsburg im Bereich einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw kollidierte mit einem Baum und blieb anschließend auf der Fahrzeugseite liegen. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei beim Fahrer Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung fest. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Er gelangt zur Strafanzeige und sein Führerschein wurde vorläufig beschlagnahmt. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht gefährdet.

