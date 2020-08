Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Unfall an der Zechenstraße

Recklinghausen (ots)

An der Zechenstraße kam ein 58-jähriger Dattelner am Montag um 07.35 h mit seinem Auto von der Straße ab und prallte gegen einen geparkten Wagen. Der Mann kam schwer verletzt zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 18000 Euro geschätzt.

