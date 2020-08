Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Mit Vollgas durch Einkaufsstraße - Polizei kassiert Auto und Führerschein ein

Recklinghausen (ots)

Aufmerksamen Zeugen ist am Samstagmittag, gegen 13 Uhr, auf der Lange Straße in Castrop-Rauxel ein schwarzer BMW aufgefallen, der offensichtlich viel zu schnell durch die Einkaufstraße fuhr. Aus dem Auto war außerdem laute Musik zu hören und der Fahrer soll immer wieder zum Anfahren voll aufs Gaspedal gedrückt haben. Auch ein offensichtlicher Fast-Zusammenstoß mit einem anderen Autofahrer hat nichts an dem rücksichtslosen Verhalten geändert. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den Fahrer, einen 20-Jährigen Rumänen, anhalten und kontrollieren. Mit im Auto saßen noch drei weitere Personen. Der schwarze 5er BMW wurde sichergestellt, auch seinen Führerschein musste der 20-Jährige abgeben.

