Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen-Köndringen: Schuhdiebstahl vor der Haustür

FreiburgFreiburg (ots)

Am Sonntag, 10.01.2021, kam es in der Mühlenstraße um 08:45 Uhr zu einem Diebstahl von 2 Paar Schuhen der Marke Adidas. Ein bislang namentlich unbekannter Mann stahl diese von einem Schuhregal, das vor der Haustür stand. Eine Überwachungskamera zeichnete den Täter bei seiner Tat auf. Er ist circa 1,70 Meter groß und hat dunkle Haare. Er trug ein dunkles Oberteil, weiße Sneaker und eine auffällige, rote Gürteltasche um Hals/Schulter. Die Ermittlungen zur Identität des Täters dauern an. Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel.: 07641-582-0, entgegen.

