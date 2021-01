Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Nächtlicher Passant - Verstoß gegen CoronaVo und Betäubungsmittelgesetz

FreiburgFreiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt]

Am 08.01.2021, gegen 21:30 Uhr, wurde ein 27-jähriger am Postplatz einer Personenkontrolle unterzogen. Nach Hinweis auf die derzeitig gültigen Ausgangsbeschränkungen der Corona-Verordnung konnte der junge Mann keinen triftigen Grund für seinen Aufenthalt im öffentlichen Raum vorweisen. Des Weiteren zeigte der junge Mann Anzeichen für einen Konsum von Betäubungsmitteln. Er wurde durch die Beamten durchsucht, welche in einer mitgeführten Umhängetasche ein Griptütchen auffanden und beschlagnahmten.

Der 27-jährige wird sich wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung und das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

