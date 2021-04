Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Grevenbrück (ots)

Ein Auffahrunfall hat sich am Freitagnachmittag (23. April) gegen 16 Uhr auf der "Kölner Straße" ereignet. Hier befuhr ein 28-Jähriger mit seinem Pkw die Straße in Richtung Elspe. Ihm folgte eine 19-jährige Fahrzeugführerin. Vor beiden Fahrzeugen beabsichtigte ein Fahrzeugführer nach links, in den "Remmelweg" abzubiegen. Dieser bremste dafür sein Fahrzeug ab, gleiches tat der 28-Jährige. Die dahinter fahrende 19-Jährige reagierte darauf zu spät und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß wurden sowohl der 28-Jährige als auch sein Beifahrer verletzt. Zunächst kamen alle Unfallbeteiligten mit Rettungswagen in ein Krankenhaus. Zudem entstand ein Sachschaden an den Fahrzeugen.

