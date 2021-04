Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 37-Jährige bei Auffahrunfall verletzt

Attendorn (ots)

Auf der Heldener Straße in Attendorn hat sich am Sonntag (25. April) gegen 17.52 Uhr ein Auffahrunfall ereignet, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Zunächst war ein 37-Jähriger mit seinem Pkw in Richtung Repetal unterwegs. Er wollte in Höhe der Einfahrt "Waldenburger Weg" auf ein Tankstellengelände nach links einbiegen. Ein hinter ihm befindlicher 20-jähriger Pkw-Fahrer realisierte das wartende Fahrzeug zu spät und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß wurde die Beifahrerin des 37-Jährigen verletzt. Ein Rettungswagenteam behandelte sie vor Ort. Zudem entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen im vierstelligen Eurobereich.

