POL-OE: Kradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Lennestadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montag (26. April) gegen 16.05 Uhr ist ein 37-Jähriger verletzt worden. Der Motorradfahrer befuhr die Dr. Paul-Müller-Straße in Richtung Kölner Straße in Lennestadt-Grevenbrück. Verkehrsbedingt bremste ein vor ihm fahrendes Fahrzeug stark ab. Auch der Kradfahrer musste bremsen und kam infolge eines Fahrfehlers mit seinem Krad zu Fall. Dabei verletzte er sich leicht am linken Schienbein. Er lehnte die Behandlung durch ein Rettungswagenteam ab und wollte sich eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

