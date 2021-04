Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 260421-265: Geparkter Hyundai beschädigt - Polizei ermittelt

Wipperfürth (ots)

Etwa 1500 Euro Sachschaden sind bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich in der Zeit zwischen Donnerstag 20:30 Uhr und Freitag (23. April) 11:30 Uhr in der Hochstraße in Wipperfürth ereignet hat.

Im Tatzeitraum parkte ein schwarzer Hyundai in Fahrtrichtung Marktplatz auf einem Parkstreifen der Hochstraße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte den Hyundai, an welchem ein Sachschaden von etwa 1500 Euro entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell