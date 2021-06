Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Lipperbruch - Automaten aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Lippstadt (ots)

Mehrere Münzautomaten einer SB-Waschanlage an der Ostlandstraße wurden in der Nacht zu Freitag (3. Juni) gegen 02.30 Uhr aufgebrochen und das darin befindliche Münzgeld entwendet. Dies sind die ersten Erkenntnisse einer Videoaufzeichnung vo dem Tatort. Zeugen, die Hinweise auf die Aufbrüche geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

