Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Dedinghausen - Fahrräder gestohlen und Autos zerkratzt

Lippstadt (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (3. Juni) wurden an verschiedenen Orten in Dedinghausen mind. 8 Fahrräder (hauptsächlich E-Bikes) gestohlen und zwei Autos zerkratzt. Als Tatorte konnte die Polizei die Straßen "Am Teich", Wasserstraße, "Kölner Grenzweg", "In den Gärten" und die Ehringhauser Straße ausmachen. Zeugen, die Angaben zu den Diebstählen und Sachbeschädigungen machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell