POL-UL: (HDH) Heidenheim - Unbekannter beschädigt Wohnmobil

Nicht um den Schaden gekümmert hat sich ein Unfallverursacher am Sonntag oder Montag in Heidenheim.

Ermittlungen der Polizei zufolge muss der Unfall zwischen 16 und 14.30 Uhr passiert sein. In dieser Zeit parkte das Wohnmobil am Straßenrand des Marbacher Weges. Ein Unbekannter fuhr an dem Fahrzeug vorbei und beschädigte es. Ohne seine Erreichbarkeit hinterlassen oder sich um den Schaden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro gekümmert zu haben flüchtete der Unfallverursacher. Die Heidenheimer Polizei (07321/3220) hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Für Autofahrer ist eine Beschädigung am Auto ärgerlich. Vor allem, wenn der Verursacher nicht bekannt ist. Das bedeutet, dass der Betroffene die Kosten für den Schaden selbst übernehmen muss. Ist der Verursacher des Unfalles bekannt, wird die Schadensregulierung über die Versicherung des Verursachers abgewickelt. Deshalb sollten Autofahrer nach einem Unfall nicht einfach wegfahren, ohne dem Unfallgegner die nötigen Daten zu geben. Kommt es dennoch zu einem solchen Fall, sichert die Polizei alle Beweise an der Unfallstelle, um den Verursacher zu ermitteln. Sie hilft dem Betroffenem zum Beispiel einen Abschleppdienst zu bestellen und gibt Tipps, was weiter zu tun ist.

