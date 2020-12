Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Polo rollt

Nicht richtig gesichert hat eine Autofahrerin ihren Pkw am Montag in Giengen.

UlmUlm (ots)

Gegen 17.45 Uhr setzte sich der VW in Bewegung: Die Autofahrerin hatte das Fahrzeug in der Straße Am Schlüsselkeller geparkt. Offensichtlich hatte sie es nicht gegen ein Wegrollen gesichert, denn das Fahrzeug machte sich selbstständig und prallte gegen eine Mauer. Den Sachschaden an dem Fahrzeug schätzt die Polizei auf ungefähr 3.000 Euro

Hinweis der Polizei: Sichern Sie Ihr Fahrzeug immer gegen Wegrollen! Gerade in abschüssigen Lagen machen sich diese sonst leicht selbstständig und stellen somit eine Gefahr für Personen und Sachen in der Umgebung dar. Sollte Ihr Fahrzeug nicht ordnungsgemäß gesichert gewesen sein, droht zudem ein Bußgeld.

