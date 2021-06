Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Pkw entwendet

Lippstadt (ots)

In der Nacht zum heutigen Donnerstag wurde an der Liesborner Straße vor einem Gasthof ein Auto entwendet. Der dunkelgrüne Ford Mondeo mit dem Kennzeichen LP-TR 161 war vor der Gaststätte abgestellt. Laut einer Zeugenaussage fand der Diebstahl etwa gegen 03:45 Uhr statt. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (lü)

