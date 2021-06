Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Falsche Polizei

Soest (ots)

Am Dienstag, wurden zwei Senioren aus Soest Opfer von Telefonbetrügern. In beiden Fällen riefen angebliche Polizisten die Opfer zuhause an. In den Gesprächen wurde vermittelt, dass ein internationaler Haftbefehl gegen sie vorliegen würde. Entweder sie überweisen eine hohe 4-stellige Geldsumme oder der Haftbefehl gegen sie würde vollstreckt. In beiden Fällen traten die Betrüger so glaubwürdig und einschüchternd auf, dass ihre Opfer Angst bekamen und das Geld überwiesen. Einen Tag später meldeten sie sich dann bei der Polizei und erstatteten Anzeige. Für skrupellose Telefonbetrüger sind meist ältere Mitmenschen leichte Opfer. Darum ist es wichtig, das Thema mit Senioren immer mal wieder zu besprechen. Mehr zum Thema finden Sie auch unter: https://soest.polizei.nrw/artikel/falsche-polizei-am-telefon(lü)

