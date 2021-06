Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Radfahrer schwer gestürzt

Lippstadt (ots)

Am Mittwoch, um 11:10 Uhr, kam es am Konrad-Adenauer-Ring in Höhe des Südertor zu einem Unfall. Ein 77-jähriger Mann aus Lippstadt war mit seinem Fahrrad unterwegs. Er streifte mit seinem Arm im Vorbeifahren den Mast der Ampelanlage und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Radler trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm. Fahrradhelme können keine Unfälle verhindern, sie schützen jedoch oftmals vor schweren Kopfverletzungen. (lü)

