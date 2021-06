Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Belecke - Unfall mit zwei leicht Verletzten

Warstein (ots)

Am Mittwoch, um 12:19 Uhr, kam es auf der B 516 in Höhe der Einmündung Drewer Heide zu einem Auffahrunfall. Ein 60-jähriger Mann aus Warstein war mit seinem Mercedes in Richtung Rüthen unterwegs. Er bemerkte zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihm bis zum Stillstand abbremsten. Er fuhr auf einen Skoda Kodiaq auf. Dabei wurden er selbst und der 36-jährige Skoda-Fahrer aus Warstein leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 28.000,- EUR. (lü)

