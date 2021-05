Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 120521-345: Bargeld, Uhren und Schmuck bei Wohnungseinbruch erbeutet

Engelskirchen (ots)

Zwischen 08.30 und 20.00 Uhr haben Kriminelle in ein Einfamilienhaus im Ortsteil Engelskirchen-Kaltenbach eingebrochen. Um in das Haus zu gelangen, hatten die Täter ein Küchenfenster des Hauses am Weiherweg aufgehebelt. Im Schlafzimmer des Hauses fanden sie Bargeld, Uhren und Schmuck, mit denen sie unerkannt flüchteten. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich beobachtet hat, wird gebeten sich mit der zentralen Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Rufnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

