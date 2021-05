Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 110521-342: Pedelec-Fahrer verletzt sich bei Sturz schwer

Reichshof (ots)

Schwere Verletzungen hat ein Pedelec-Fahrer davongetragen, der am frühen Dienstagmorgen (11. Mai) auf der Kreisstraße 16 in Reichshof-Heischeid verunglückte. Zeugen hatten den 39-Jährigen gegen 01.05 Uhr auf der Fahrbahn liegend aufgefunden und den Rettungsdienst verständigt. An den Unfallverlauf konnte sich der Reichshofer nicht erinnern; ein Rettungswagen brachte ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Nach eigenen Angaben hatte der Verunfallte sowohl Alkohol als auch Drogen konsumiert, weshalb die Polizei die Entnahme von Blutproben veranlasste. Hinweise auf die Beteiligung eines anderen Fahrzeugs haben sich bei der Unfallaufnahme nicht ergeben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell