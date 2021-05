Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 100521-339: Vier Autos aufgebrochen

Engelskirchen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (8./9. Mai) ist in Engelskirchen-Loope in vier Autos eingebrochen worden. An allen vier Autos schlugen die Täter zunächst eine Seitenscheibe ein und suchten anschließend nach Beute, die aus Bargeld, einem Navigationsgerät, einem IPod sowie Werkzeug bestand. Hinweise zu verdächtigen Personen, die im Bereich der Straße Hülsen, Hintersteimel und "An der Alten Heide" aufgefallen sind, nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

