Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 100521-336: Pedelec-Fahrerin erlitt bei Sturz schwere Verletzungen

Reichshof (ots)

Mit einem Pedelec ist am Sonntagnachmittag (9. Mai) eine 30-Jährige in Reichshof-Hundhausen verunglückt. Passanten hatten die 30-Jährige aus Drolshagen gegen 16.40 Uhr auf einem Feldweg nahe der Hundehausener Straße entdeckt. Der Spurenlage nach war die Frau aus Richtung Blockhaus kommend in Richtung der Hundehausener Straße gefahren, als sie aus unbekannter Ursache zu Fall kam. Dabei stürzte die mit einem Schutzhelm ausgestattete 30-Jährige so unglücklich, dass sie das Bewusstsein verlor. Nach einer ersten Behandlung vor Ort brachte ein Rettungswagen die Schwerverletzte in eine Siegener Klinik.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell