POL-GM: 090521-333: Frontal gegen Stromkasten

Engelskirchen (ots)

Mit einem Stromkasten in der Straße "Werthsiefen" ist am Samstag (8.Mai) ein 19-jähriger Engelskirchener kollidiert. Der 19-Jährige fuhr um 18 Uhr mit seinem Mini Cooper auf der Miebacher Straße. Im Bereich der Kreuzung Miebacher Straße / Werthsiefen verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und prallte frontal gegen den Stromkasten. Der Fahrer blieb unverletzt; an seinem Auto entstand hoher Sachschaden. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten körperliche Symptome, die auf kürzlichen Drogen - oder Medikamentenkonsum schließen ließen. Ein freiwilliger Schnelltest verlief positiv. Der 19-Jährige musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

